Aposentado se acorrenta para conseguir cirurgia

Em um momento de desespero por não conseguir a liberação de uma cirurgia cardíaca, o aposentado Charles Lisboa dos Santos, de 46 anos, tomou uma decisão extrema: ele foi na terça-feira (10) para a porta da sede do plano de saúde, o SM Saúde, onde se acorrentou. Com uma cadeira de praia, uma corrente e um cadeado, ele chegou ao local, no centro de Vila Velha, às 7 horas e permaneceu até as 17h50.

O aposentado, que também sofre de problema renal e faz hemodiálise, promete retornar nesta quarta-feira (11) e repetir a cena até obter uma solução para o caso. Charles alega que desde novembro de 2016 vem lutando pela autorização para fazer a troca da válvula aórtica, uma das quatro válvulas cardíacas. O diagnóstico foi descoberto em agosto. “Fui fazendo tratamento, mas em novembro o meu cardiologista falou que eu tinha de fazer uma cirurgia, pois o meu coração está muito grande. É preciso abrir o meu peito e substituir a válvula aórtica por uma prótese”, contou.

Mas, segundo ele, foi a partir daí que começou a sua peregrinação. “Desde novembro busco autorização do plano, sem êxito. Todas as vezes que eu saía da hemodiálise, vinha direto aqui, na esperança de que estaria tudo certinho, mas ouvia: ‘não tem nada certo ainda’”.

Assim, na segunda-feira, tomou a decisão. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Chegaram a declarar nas redes sociais que havia “um detento” acorrentado em frente ao SM Saúde. Enquanto conversava com a reportagem, Charles sentia dor no braço: “Dói muito, mas tenho de ser guerreiro. É um desgaste e constrangimento grande, mas estou aqui lutando pela minha vida porque quero viver debaixo da vontade de Deus e poder ver os meus filhos crescerem”.

Mesmo não sendo o médico que o acompanha, o cirurgião cardíaco Schariff Moysés explicou que casos assim requerem agilidade para a liberação ou não do procedimento. “O paciente já tem doenças anteriores, então precisa de atenção especial. Acredito que, se houve indicação médica, é preciso realizar o procedimento rapidamente.

Agora, se o plano não confia no médico, deve descredenciá-lo ou, então, levar um auditor até o paciente e avaliá-lo outra vez”.

Eliane Proscholdt e Kelly Kalle

