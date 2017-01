Aposta de Guarapari fatura R$ 481 mil na Quina

Um morador ou turista que resolveu tentar a sorte em Guarapari, no litoral do Estado, vai começar o ano com dinheiro no bolso. Uma aposta feita no município acertou as dezenas do concurso 4273 da Quina, sorteado na noite de sábado (31), e vai levar R$ 481.976,09.

Na quadra, houve 35 ganhadores e cada um deles receberá o valor de R$ 7.475,55.

Mega-Sena

Já a Mega-Sena da Virada, concurso 1890, teve seis apostas ganhadoras pelo País, que dividiram o prêmio de R$ 220.984.549,30.

Em Campo Grande (MS), um bolão de 10 cotas levou o prêmio de R$ 36.824.758,22 – cada um receberá o valor de R$ 3,6 milhões.

A bolada também movimentou Fazenda Vilanova (RS), que tem apenas 4 mil habitantes, onde foi feita outra aposta ganhadora. Os outros ganhadores são de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA) e Belo Horizonte (MG).

