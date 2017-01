Aposta de Vitória ganha mais de R$ 800 mil na Lotofácil

Um apostador de Vitória quase ficou milionário nessa segunda-feira (2). Ele e um outro apostador de Jundiaí, São Paulo, acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 1456 da Lotofácil e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 874.324,31.

No último sábado (31), um morador ou turista que tentou a sorte em Guarapari, no litoral do Estado, acertou as dezenas do concurso 4273 da Quina, e levou o prêmio de R$ 481.976,09.

No dia 26 de setembro do ano passado, outro prêmio da Lotofácil saiu para o Estado, desta vez milionário.

Na ocasião, um apostador da Serra faturou cerca de R$ 1,5 milhão no concurso 1416 da Lotofácil. O sortudo foi o único que fez 15 acertos no sorteio e levou R$ 1.551.298,05.

Também no ano passado, outras duas apostas feitas no Estado faturaram R$ 587.109, 21 ao acertarem as 15 dezenas da Lotofácil.

Em 2015, uma aposta feita em uma lotérica do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, levou R$ 2.270.432,38 na Lotofácil ao acertar as 15 dezenas sorteadas.

Em julho de 2015, um apostador de Vila Velha ganhou R$ 1.592.534,98 no concurso 1235. No ano anterior, um apostador de Linhares faturou R$ 1.843.7 75,56 no concurso 1074.

Também em Linhares, em 2012, um apostador levou o prêmio de R$ 2.422.591,74, no concurso 2960 da Quina.

Já o concurso da Mega-Sena fez 12 milionários no Estado até o ano de 2015. Entre os sortudos de 2015 estavam um morador de Baixo Guandu, que faturou sozinho o prêmio de R$ 3.330.428,53 no concurso 1733.