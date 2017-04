Aposta leva sozinha R$101,5 milhões em sorteio da Mega-sena

Uma aposta levou o prêmio de R$ 101,5 milhões da Mega-sena. A aposta de Jaciara, no Mato Grosso, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas no concurso 1.924 na noite desta quarta-feira (26) em Franco da Rocha, São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 12, 16, 30, 52, 53 e 58. O valor exato do prêmio é R$ 101.484.527,44.

O sorteio teve 188 acertadores da quina, e cada um vai levar R$ 41.109,03. Outras 11.383 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 970,01 cada.

A estimativa feita pela Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que acontece no sábado (29), é de R$ 35 milhões.