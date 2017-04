A fabricante americana Apple encerrou a fabricação do tablet iPad no Brasil. Depois de dois meses de redução no ritmo de produção na fábrica da Foxconn em Jundiaí, no interior de São Paulo, a linha de montagem foi desativada, confirmaram diversas fontes ao jornal O Estado de S. Paulo.

A fábrica, inaugurada em 2011, produziu várias versões do iPad no País, desde que o governo autorizou a fabricação do produto, em 2012. No total, 130 pessoas perderam o emprego.