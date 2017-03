Aprovado projeto que muda promoção na PM

O projeto de lei 04/2017, que muda as normas de promoções dos oficiais combatentes e especialistas da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi aprovado na manhã desta quarta-feira (8) em sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Foram 20 votos a favor, sete contra e uma abstenção. 28 dos 30 deputados da Ales estavam presentes.

O projeto foi votado em regime de urgência, o que contrariou o pedido de um grupo de policiais militares e também deputados. O clima era tenso no plenário e houve discussão entre os políticos. Na galeria da Assembleia, PMs protestavam com faixas e cartazes.

Agora o projeito segue para a sanção do governador Paulo Hartung.

