Arma de agente penitenciário dispara e atinge esposa grávida

Após sair de uma festa em Guarapari, uma jovem, de 23 anos, grávida de 6 meses, acabou sendo atingida por um tiro, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O autor do disparo foi o marido da vítima, um agente penitenciário. Eles estavam no mesmo carro. O homem afirmou que o tiro foi acidental. O bebê da jovem precisou ser retirado e o estado de saúde dele é grave.

O agente e a mulher são casados há cerca de dois anos e moram em Vila Velha, segundo familiares. Segundo informações passadas pelo agente penitenciário para policiais, eles estavam em um Cerato prata voltando de um show em Portal de Guarapari. O homem disse que no momento em que passavam pela Rodovia do Sol, ele, que dirigia o carro, percebeu que um veículo os seguia. O agente declarou para os policiais que ficou com medo e pensou que fosse ser assaltado pelos ocupantes do veículo.

Logo depois, o veículo teria emparelhado com o carro do casal, momento em que o agente penitenciário sacou uma arma. Ele afirmou que a mulher, ao ver a cena, o repreendeu e pediu que ele não fizesse besteira. A grávida estava sentada no banco carona e teria dado um tapa na arma do agente, que disparou. O tiro atingiu a lateral esquerda do abdômen da grávida, segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta de 5h30.

O marido dirigiu até um hospital particular, onde a esposa foi socorrida. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ela passou por uma cirurgia e o bebê precisou ser retirado da barriga. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da unidade de saúde. A mãe e o bebê estão em estado grave.

O agente penitenciário, que atua na função há oito anos, foi detido e levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. A arma que estava com ele foi apreendida. Segundo familiares, o casal é de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, e mora em Vila Velha há dois anos.

Reportagem: Simony Giuberti