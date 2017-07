Após carona para Vitória, bandido anuncia assalto e mata o motorista na Serra

Uma pessoa morreu após um assalto na Serra, na manhã desta quarta-feira (05). A vítima fatal foi identificada como João Frolich, de 41 anos, que morreu baleado com três tiros. Ele estava vindo de Linhares, no Norte do Estado, para Vitória, para buscar os seus patrões no Aeroporto de Vitória.

No carro, além de João, estava uma mulher, que estava vindo à capital para uma consulta médica, e uma terceira pessoa, que veio de carona de Linhares para Vitória. Esta pessoa, segundo a passageira, foi quem anunciou o assalto a cerca de um quilômetro antes da Polícia Rodoviária Federal, na Serra.

Após o anúncio do assalto, João e a passageira teriam sido levados para uma estrada vicinal nas proximidades da rodovia e João teria reagido quando foi alvejado com três tiros e morreu no local. Mesmo ferida na perna de raspão, a mulher conseguiu dirigir até o Posto da Polícia Rodoviária Federal, na Serra, onde relatou o ocorrido e pediu ajuda.

Agentes da PRF chegaram a fazer uma busca pela região, mas nenhum suspeito foi preso. O assaltante levou alguns objetos de valor.

Weslei Radavelli, com informações de Rafael Louzada