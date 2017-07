Assassinato de universitária: retrato falado levou inocente para a delegacia

Um dia após a morte da universitária Luiza Mariano da Silva, 23 anos, encontrada morta dentro do banheiro da lavanderia onde ela trabalhava, em Itapuã, Vila Velha, a Polícia Civil divulgou um retrato falado do suspeito do crime. No dia seguinte à divulgação, um morador de rua foi detido por ter as mesmas características do retrato. Ele foi ouvido e liberado.

Já Leandro Matheus Marins Silva, de 28 anos, o assassino confesso da jovem chegou a ficar despreocupado com a polícia após a divulgação do retrato, afirmou o delegado Janderson Lube, responsável pelas investigações.

“O retrato falado divulgado foi feito com base nas primeiras informações obtidas logo após o crime de que um homem com aquelas características havia sido visto na região portando uma faca”, esclareceu Lube, que disse que Leandro foi reconhecido por meio de imagens de videomonitoramento.

Nas imagens é possível ver Leandro vestindo o uniforme de trabalho, passando pela rua antes e depois do crime. Ele foi preso na empresa de análises químicas onde trabalhava, em Itapuã.

A reportagem completa foi publicada na edição deste sábado (8) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Katherine Paiva