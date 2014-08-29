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ニトムズ 業務用 オフィスコロコロ ビッグワイド 伸縮本体 C3280 業務用 オフィスコロコロ ビッグワイド 伸縮本体 C3280/カーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチ


2017-01-12

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5,847円（消費税込）  5,262円（消費税込）
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メーカーニトムズ
商品外寸(mm)幅320×全長590～1030
その他巻芯内径：直径76.5mm、テープサイズ：幅320×50周巻（段差ミシン目入・全面塗り粘着加工）、ケース付

生活雑貨>掃除・洗濯用品>その他


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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

 

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