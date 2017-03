Assembleia de Deus vai criar partido político

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve receber nos próximos dias o pedido de registro da legenda PRC (Partido Republicano Cristão), que está sendo criado com a ajuda da Assembleia de Deus. De acordo com o Censo 2010, a igreja é a maior do Brasil, com 30% dos 42 milhões de fiéis.

Para formar um novo partido, são necessários 486 mil assinaturas. O presidente do futuro PRC será o deputado Ronaldo Fonseca (Pros/DF), que coordena a bancada de 24 deputados ligados à Assembleia de Deus. De acordo com ele, 300 mil assinaturas já foram registradas em cartórios do país.