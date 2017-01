Assessoria de Camila Pitanga nega rumores de término com Igor Angelkorte

O namoro de Camila Pitanga com Igor Angelkorte teria acabado, segundo o jornalista Leo Dias, no programa “Fofocando”, do SBT. “O relacionamento subiu no telhado”, apontou o colunista, sem dizer o que teria motivado o término.

Mas a assessoria de Camila negou o fim do romance. “Continuam juntos e não existe nenhuma crise no relacionamento”, diz o texto da nota da assessoria.

Os atores foram flagrados juntos pela primeira vez na festa de aniversário de Leandra Leal, em setembro de 2015.

No mês seguinte, o pai de Camila, Antonio Pitanga, confirmou o namoro. “Eles estão namorando, sim. E viajaram juntos, só os dois. Ela está feliz, é uma pessoa que gosta de viver a vida”, disse.

No ano passado, Igor deixou um apartamento em Copacabana e se mudou para a casa da atriz, no Jardim Botânico. Desde a morte de Domingos Montagner, companheiro de cena de Camila, Igor estava fazendo de tudo para apoiar a atriz.