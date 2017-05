Associação diz que anistia aos PMs é “questão de justiça”

O presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, Sargento Renato Martins afirma que anistiar os policiais militares é uma questão de justiça. Ele se manifestou após a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovar na quarta-feira (3) o parecer do Projeto de Lei (PL 6882/2017) que concede anistia aos militares do Estado do Espírito Santo por atuação em movimentos reivindicatórios.

“Já existem seis leis de anistia a militares aprovadas no Brasil e aprovar o projeto que anistiará os policiais militares capixabas é uma questão de justiça. Devo destacar que a anistia é algo que continuamente acontece no país, basta ver as anistias tributárias, que são as mais comuns. São leis que anistiam crimes praticados contra o tesouro nacional”, disse.

Ele esclareceu que a anistia no âmbito federal ‘perdoa’ os crimes militares praticados no ‘movimento paredista’. Já a anistia administrativa, é de âmbito estadual. “Nós temos um projeto de anistia aos policiais militares que já foi protocolado na Comissão de Segurança da Ales. A Associação de Cabos e Soldados iniciou esta luta em defesa dos militares que continuam desmotivados e continuam sofrendo as punições e represálias do movimento, assim que o ‘movimento paredista’ terminou”.

No mês de abril a Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Espírito Santo protocolou na Casa Civil a Proposta de Projeto de Lei de Anistia aos Policiais e Bombeiros Militares. O documento foi enviado para análise do Secretário-Chefe José Carlos da Fonseca Júnior .