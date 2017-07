Atlético-MG bate o Coritiba, fora de casa, e se recupera no Brasileirão 2017

Vencer fora de casa é a melhor maneira para afastar um momento ruim. E foi o que fez o Atlético-MG contra o Coritiba neste domingo (30), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abatido após a eliminação na Copa do Brasil, para o Botafogo, o time mineiro jogou bem melhor no Estádio Couto Pereira e venceu os donos da casa por 2 a 0, com gols de Fábio Santos e Rafael Moura, um em cada tempo.

O jogo com o Atlético marcou a reestreia de Marcelo Oliveira no Coritiba. Justamente contra o último time treinado por ele -o técnico estava sem emprego desde novembro, quando foi demitido pela diretoria atleticana.

Com o resultado, o Atlético saltou da 13ª para a 9ª colocação, mas a distÔncia para o G6 continua em quatro pontos. Já o Coritiba, com o novo tropeço dentro de casa, pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. Para que isso não aconteça, o time alviverde torce contra o rival Atlético-PR, que nesta segunda-feira (31) fecha a rodada contra o Vasco, em Volta Redonda.

Agência Folhapress