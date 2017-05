O Atlético-MG é o campeão mineiro. O Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo (7), com direito a recorde de público no Independência, em Belo Horizonte.

Este é o 44º título do Atlético mineiro. O alvinegro abriu o placar no primeiro tempo com Robinho. No segundo tempo, o Cruzeiro empatou com gol de Ábila, mas o Atlético-MG marcou mais uma vez garantindo a vitória e o título com gol de Elias.