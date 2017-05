Atlético-MG goleia e encaminha classificação na Libertadores

O jogo era de Copa Libertadores, mas o ambiente parecia de jogo-treino. O Atlético-MG atropelou o Sport Boys (BOL) com um triunfo por 5 a 1, na casa do adversário, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Pouco menos de três mil torcedores assistiram a partida no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, com capacidade para 40 mil pessoas. O duelo foi válido pela quinta rodada do grupo 6 do torneio continental

Com uma equipe muito superior tecnicamente, o Atlético não teve problema nenhum para conseguir o resultado que deixa a classificação às oitavas de final da Libertadores muito perto. Aliás, devido a final do Campeonato Mineiro neste próximo domingo (7), contra o Cruzeiro, a equipe brasileira se poupou dentro de campo, tamanha a facilidade que encontrou na Bolívia.

Aos 10min da etapa inicial, o atacante Rafael Moura lançou o meia Cazares, que, livre de marcação, abriu o placar. Seis minutos depois, foi a vez de Rafael Moura marcar o dele, após passe de Otero. Já no final do primeiro tempo, aos 40min, o árbitro Jesus Valenzuela assinalou pênalti para o Sport Boys após a bola ter tocado a mão do zagueiro Leonardo Silva. Castillo converteu a cobrança e diminuiu a diferença.

Na segunda parte do jogo, o volante Elias marcou aos 15min, ao aproveitar um rebote, e o Otero anotou o dele aos 17min, em um chute forte de fora da área. Ao final da partida, Cazares ainda marcou mais um, após receber uma assistência de Yago.

A rodada do grupo 6 da Libertadores vai ser encerrada nesta quinta-feira (4), na Argentina. O Godoy Cruz recebe o Libertad, do Paraguai. Caso a equipe visitante não consiga os três pontos, o Atlético já garante presença nas oitavas de final da Libertadores. Até então, o clube brasileiro é o líder do grupo, com dez pontos e oito gols de saldo. O Godoy Cruz jogou apenas quatro vezes, tem dez pontos e cinco gols de saldo. O Atlético encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores contra o Godoy Cruz, dias 16 deste mês, no Independência.

(UOL/FOLHAPRESS)