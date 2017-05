Ato do Dia do Trabalho interdita trânsito no centro

Um ato do Dia do Trabalho interditou o trânsito no centro de Vitória na manhã desta segunda-feira (1º).

Segundo a Central de Videomonitoramento do município, cerca de 150 pessoas participaram da caminhada, que partiu da Praça Oito e teve como destino o Tancredão, onde os manifestantes participam de atividades culturais.

Durante a passeata, todas as pistas das vias por onde o protesto passou são interditadas, causando lentidão no trânsito. O congestionamento, porém, não foi grande, devido à pequena quantidade de veículos nas ruas no feriado.

Segundo o porta-voz da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo, Edilson Lenk, o feriado será um dia de luta contra as reformas Trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal, dando sequência aos protestos da última sexta-feira (28).