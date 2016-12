Ato em homenagem a ambulante morto termina em confusão

Um protesto em memória do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, terminou em confusão nesta sexta-feira (30), na estação Pedro 2º do metrô de São Paulo. Ruas foi morreu após ser agredido por dois homens no último dia 25.

O ato, organizado pela Pastoral de Rua, ligada à Igreja Católica, e por movimentos sociais, contou com a participação de familiares do ambulante.

A manifestação foi pacífica até um grupo começar a pular as catracas da estação. Eles foram impedidos por seguranças e a Tropa de Choque da Polícia Militar precisou intervir.