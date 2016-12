Ator Ricky Harris morre aos 54 anos

O ator, rapper e comediante Ricky Harris morreu nesta segunda-feira (26) aos 54 anos. Harris interpretou Malvo, em “Todo Mundo Odeia o Chris”, ficando conhecido do público brasileiro.

Harris morreu após sofrer um ataque cardíaco. A mulher de Harris, Cindy Ambers, contou ao jornal Los Angeles Times que o ator sofreu um infarto há dois anos.

Sua morte foi confirmada por amigos, que o homenagearam nas redes sociais, como o rapper Snoop Dogg. O rapper e o ator eram amigos desde a infância, quando cantavam no coro da igreja em que trabalhava o pai de Harris, que era pastor.

O ator Tyler James Williams, que interpretou Chris na série, também lamentou a morte de Harris nas redes sociais. “2016 tem sido difícil, cara, e com certeza desferiu outro golpe. Este homem foi um dos caras mais engraçados com que eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em um show e tratar com respeito um elenco cheio de crianças como atores de talento”,

O ator trabalhou nas séries de TV “CSI: Miami”, “The People v. OJ Simpson: American Crime Story”, e em filmes como “Fogo Contra Fogo” e “Dope: Um Deslize Perigoso”.