Atrações radicais na Praia da Costa

A Praia da Costa é um dos destinos procurados por quem é apaixonado por mar. Mas, além das belas praias, não faltam opções de lazer para aproveitar os dias quentes. Para os apaixonados por adrenalina, uma boa é praticar rapel no Morro do Moreno. O esporte consiste em descer grandes alturas com o auxílio de uma corda e equipamentos de segurança.

No sábado (7), vai rolar descida de rapel no Morro do Moreno, com 35 metros de altura, às 8 horas. Um grupo vai subir a trilha e, em seguida, praticar o esporte. O valor por pessoa é R$ 40. “É uma oportunidade de estar em contato com a natureza e em um ponto turístico, além de conhecer pessoas pela prática do esporte”, disse o instrutor de rapel da Eco Vertical, Alex Sandro Melo Magnago.

No domingo (8), acontecerá rapel urbano em um prédio de 15 andares da Praia da Costa, com cerca de 50 metros de altura. A atividade começa às 8h30 e tem valor a partir de R$ 50. Informações podem ser obtidas pelo telefone 99936-0725.

A universitária Nathielly Del Pozo Campos, 22, já passou pela experiência e aprovou. “Foi incrível. Nunca tinha ouvido falar em rapel urbano e agora recomendo.”

No próximo mês, também haverá tirolesa no Morro do Moreno. São 180 metros de altura e 110 metros de extensão. O valor é de R$ 40 por pessoa.

Ainda no Morro do Moreno, há voos de parapente, para quem deseja contemplar, a alguns metros de altura, a Praia da Costa, o Convento da Penha e a ilha de Vitória.

Segundo o instrutor de voo da escola Evolution, Ilder Rocha, há também opções para cadeirantes. “O intuito é possibilitar que todos tenham a experiência de voar.”

Os voos duram 15 minutos e custam a partir de R$ 100. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 99968-9666.

Outra opção é o voo panorâmico realizado pelo Aeroclube do Espírito Santo. Com 20 a 25 minutos de duração, ele sobrevoa as praias de Itaparica, de Itapuã, da Costa, Convento da Penha, Terceira Ponte, Baía de Vitória. O valor é R$ 324,00 e podem voar até três passageiros. Informações: 3260-1136.

Tayla Oliveira

