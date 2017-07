Audiência Pública para planejar investimentos na Serra

Conteúdo Patrocinado

Planejamento é a palavra-chave na administração pública contemporânea. Com ele, evita-se o risco de desperdício e de não realizar o que é importante para a cidade.

Na Serra, a prefeitura está construindo seu Plano Plurianual Participativo (PPA) para os anos de 2018 a 2021 e a Lei Orçamentária Anual 2018 e convida a população a comparecer neste sábado (15) no auditório da Faculdade UCL, em Manguinhos.

O objetivo da audiência pública, que será realizada das 8 às 12 horas, é discutir e estabelecer no PPA as diretrizes, programas e ações da gestão municipal para os próximos quatro anos. A base para a elaboração das propostas são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

O novo PPA da Serra também está sendo construído de acordo com o tema “Cidade Inteligente, Humana e Sustentável”. Todas as secretarias da prefeitura estão envolvidas na construção do documento, de forma integrada.

O PPA é elaborado a cada quatro anos, de acordo com o que determinam as constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica Municipal. O documento é produzido no primeiro ano de cada gestão e passa a valer do segundo ano até o primeiro do mandato seguinte. As propostas são monitoradas e avaliadas de perto e podem ser revistas, caso seja necessário, sempre com autorização do Legislativo.