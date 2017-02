Aulas suspensas e atendimento reduzido nos postos de saúde em Vila Velha, Viana e Cariacica

As prefeituras de Vila Velha, Viana e Cariacica informaram que as aulas continuam suspensas nesta terça-feira (7). Não haverá expediente administrativo em nenhum setor. Na área da saúde, foram montados esquemas especiais de atendimento. Veja:

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que, devido à situação de insegurança com a paralisação da Polícia Militar, as aulas continuam suspensas nas 98 escolas da rede pública municipal de Vila Velha, e recomeçarão somente com o retorno à normalidade.

O expediente administrativo, feito na sede da prefeitura e de seus órgãos, está suspenso pela manhã, até o meio-dia. Para o vespertino, será avaliada a situação da segurança pública durante a manhã e a prefeitura informará aos cidadãos por meio de seus canais de comunicação oficiais, como o site e os sites de redes sociais e pela imprensa.

Para a saúde, a Prefeitura montou um novo esquema de atendimento de urgências nos Prontos-Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia durante a noite desta segunda-feira e madrugada e dia de terça. Durante o dia, o atendimento nas reginais será concentrado em cinco unidades, conforme lista a seguir.

Viana

A Prefeitura de Viana suspendeu o expediente em todas as repartições, incluindo escolas municipais e unidades de saúde. Funcionará apenas o Pronto Atendimento do Arlindo Villaschi para urgências e emergências.

Cariacica

Todos os serviços públicos da Prefeitura Municipal de Cariacica foram suspensos, a partir das 14h desta segunda-feira (06). As atividades serão retomadas assim que as condições de mobilidade e de segurança da população e dos usuários dos serviços estiverem garantidas.

A Prefeitura reforça ainda a preocupação com a integridade física dos moradores em geral e dos servidores e acredita no compromisso do Estado com o nosso município.

Pelo novo calendário montado pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento à população, bem como a vacinação ficará concentrado nas seguintes Unidades de Saúde, das 8h às 17h, com prioridade de vacinação para quem vai se deslocar com destino às regiões de risco endêmico dentro ou fora do país.

Unidades com atendimento nesta terça-feira (7)

Regional 1 – Jaburuna

Regional 2 – IBES

Regional 3 – Paul

Regional 4 – Jardim Marilândia

Regional 5 – Barra do Jucu