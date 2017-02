Aulas suspensas nas redes municipais no período da tarde

As aulas da tarde nas escolas municipais de Vitória foram suspensas. Em nota, a Prefeitura de Vitória anunciou a decisão na manhã desta segunda-feira (6). A medida foi tomada com o objetivo de preservar a segurança dos alunos e dos funcionários.

“Com o objetivo de preservar a segurança dos alunos e servidores da Educação, a Prefeitura de Vitória também decidiu suspender as aulas do turno vespertino nas unidades da rede municipal nesta segunda-feira (6), assim como já havia acontecido com as atividades da manhã. Também não haverá aulas para os alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite. A administração municipal ainda irá informar quando acontecerá o reinício das atividades”, diz nota divulgada na página da Prefeitura.

As aulas do turno vespertino e noturno também foram suspensas nas unidades da Prefeitura de Cariacica. “A Prefeitura de Cariacica informa que as aulas nas unidades de ensino da rede municipal foram suspensas, nesta segunda-feira (6), também nos turnos vespertino e noturno”, informou a prefeitura.

Em Vila Velha, as aulas também não vão ocorrer nesta segunda. Para terça-feira (7), a prefeitura vai avaliar a situação. “As aulas nas 98 escolas da rede pública municipal de Vila Velha estão suspensas nesta segunda feira (6), em todos os períodos, em função da situação da segurança pública no estado. Para a data estava programada o início do ano letivo de 2017”.

“A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou que a situação para a terça feira (7), ainda está indefinida. O secretário de Educação Roberto Beling declarou que o quadro está sendo monitorado continuamente e que a interrupção das aulas “não causará prejuízos para o calendário letivo”, disse.

As aulas na maioria das escolas particulares da Grande Vitória estão suspensas nesta segunda. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), assim como faculdades particulares, também suspenderam seu funcionamento.