Avaí bate Grêmio e ajuda o Corinthians a disparar na liderança do Brasileiro

Douglas defendia o Grêmio até setembro do ano passado. Foi devolvido ao Corinthians sem fazer um jogo sequer no Tricolor. E neste domingo (9) mostrou que tratou-se de um equívoco. O camisa 22 do Avaí pegou pênalti e fez uma série de outras defesas complicadas, segurando o melhor ataque do Brasileirão. E usando o contra-ataque e uma chance isolada, o Avaí venceu por 2 a 0.

Foi Simião o autor de um chute no ângulo de Léo, que nenhuma defesa havia feito até então. A bola do jogo foi aos 28 minutos do segundo tempo, depois de vários momentos dramáticos já terem ocorrido na partida. O gol derradeiro foi aos 40, em contra-ataque, de Júnior Dutra.

Desde o primeiro minuto de jogo, foi Douglas o principal personagem. Defendeu chutes de longe, rompeu cruzamentos, afastou lances cara a cara. Na etapa final, pegou o pênalti batido com violência por Edílson, espalmou a bicicleta de Geromel e foi absoluto no primeiro jogo contra seu ex-clube.

O Grêmio perdeu a terceira seguida no Brasileirão e caiu para o terceiro lugar na classificação. Com 22 pontos, o time gaúcho encara o Flamengo. Já o Avaí chegou aos 12 pontos e é 17º na classificação. Encara, na rodada seguinte, o Coritiba. O Corinthians disparou na liderança com a vitória do Avaí e chega a 32 pontos, nove a mais que o Flamengo, que está na vice-liderança.

