Avião da Chapecoense tinha excesso de peso, dizem autoridades colombianas

A aeronave da Chapecoense tinha excesso de peso e plano de voo irregular, além de não apresentar combustível suficiente. A informação consta de um relatório divulgado nesta segunda-feira (26) pelas autoridades colombianas sobre o acidente com o avião em 29 de novembro, que deixou 71 mortos e seis sobreviventes.

Os oficiais da Aeronáutica Civil utilizaram gravações de voz do avião para explicar detalhes da queda. “A aeronave tinha um peso superior ao permitido nos manuais. Foram 500 kg a mais, mas que não foram a principal causa do acidente”, afirmou o coronel Freddy Augusto Bonilla, secretário de segurança da Aeronáutica Civil da Colômbia. “Essa situação de falha total foi reportada apenas dois minutos antes da queda”

As autoridades afirmam que o piloto Miguel Quiroga, morto no acidente, sabia que o combustível da aeronave não era suficiente para o voo. “Eles estavam conscientes da limitação do combustível. Sabiam que não era suficiente”, disse Bonilla. Além do piloto, as autoridades culpam também a Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares à Navegação Aérea da Bolívia (AASANA), por ter aprovado o plano de voo da Lamia.

“O avião boliviano ingressa em Medellín neste momento. A aeronoave boliviana está deixando o controle aéreo de Bogotá para o de Medellín e é autorizada a descer 3 mil metros. Até então, a tripulação não informou se havia uma situação de emergência. Essa aeronave conta com um sistema de alerta de baixa quantidade de combustível. Isso significa que se inicia um alarme audível e visual. De acordo com o manual da aeronave, avisa 20 minutos de voo com esse alarme. Esse alarme foi dado dois minutos depois dessa posição”, afirmou o secretário de segurança da Aeronáutica Civil da Colômbia em pronunciamento, utilizando gravação de áudio do voo.

A investigação tenta agora descobrir a razão da gravação ter sido interrompida antes da queda do avião. “A gravação para um minuto antes da queda e temos que saber o motivo”, disse.

O relatório colombiana apresenta algumas diferenças da conclusão boliviana, que foi divulgada há duas semanas. Autoridades bolivianas culparam o piloto, a companhia aérea LaMia e abriram um processo contra a funcionária do aeroporto de Santa Cruz, que aceitou o plano de voo em que o tempo de voo era igual à sua autonomia de combustível, violando normas. “O que aconteceu neste trágico evento é de responsabilidade direta da empresa LaMia e do piloto”, afirmou o ministro de obras públicas da Bolívia, Milton Claros.