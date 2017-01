Azealia Banks ofende brasileiros e é alvo de campanha de internautas

A rapper Azealia Banks se envolveu em uma polêmica com internautas brasileiros na madrugada desta segunda-feira (2). A cantora chegou a ofender fãs brasileiros ao responder comentários.

A confusão com os internautas começou após a Azealia afirmar em redes sociais que recebeu mensagens racistas e spams de brasileiros. O texto foi excluído pouco depois.

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de vadia negra por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, escreveu.

Azealia respondeu a um comentário com a frase: “Não sabia que tinha internet na favela”, o que aumentou a polêmica.

O assunto se tornou o mais comentado no Twitter na manhã desta segunda, e usuários realizaram uma campanha para que as páginas da rapper sejam denunciadas.

No entanto, a cantora continuou publicando comentários iônicos e ofensivos sobre os brasileiros e o idioma do país no Facebook. Em uma de suas publicações, Azealia comemorou sua “capacidade de produzir notícias internacionais no conforto de seu vaso sanitário”.

Ela ainda afirmou que recebe de brasileiros o maior número de insultos racistas em sua página. “Não ligo de qual país você é. Racismo é racismo. E um monte de meninos brancos de um país com as piores políticas para negros não vão vir aqui me xingar quando não sabem sequer falar a língua com a qual tentam me insultar.”

A conta da rapper no Twitter chegou a ser suspensa em maio de 2016 após ataques a Zayn Malik, ex-integrante do One Direction.