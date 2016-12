Balsas já estão posicionadas em Camburi

As duas balsas que levam os fogos de artifício que vão marcar a virada de ano na Praia de Camburi, em Vitória, já estão posicionadas no mar. Elas estão a cerca de 200 metros da faixa de areia.

Um espetáculo de luzes e cores promete surpreender as mais de 200 mil pessoas que irão curtir os 7 minutos de queima de fogos. Leque, arco-íris e traçados em “s” são alguns dos efeitos que vão iluminar os céus de Vitória na entrada do ano. Para fechar os fogos com chave de ouro, o número “2017” será deflagrado.

O público também poderá conferir a queima de fogos em Santo Antônio, onde o espetáculo terá 4 minutos.