A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou que alguns manifestantes mascarados começaram a depredar bancos localizados na Reta da Penha durante protesto que acontece na capital na noite desta quarta-feira (4).

As agências do Siccoob e do Santander tiveram os vidros quebrados. A vidraça do Bradesco foi completamente destruída.

