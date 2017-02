Bancos têm agências fechadas na Grande Vitória nesta segunda

A insegurança que acomete o Estado nesta segunda-feira (6) provocou o fechamento de agências bancárias. Alguns bancos não abriram nesta manhã, e algumas que abriram determinaram o fechamento a partir de 13 horas.

Em nota divulgada na noite de domingo (5), o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) pediu que as agências bancárias não abrissem. “Para preservar a integridade de bancários e clientes, o Sindicato dos Bancários/ES defende e solicita que as agências bancárias de bancos públicos e privados não abram nesta segunda-feira, 06, em todo o Espírito Santo, até que sejam retomadas as condições de segurança necessárias à execução do serviço bancário. O Sindicato irá notificar as direções de bancos e entidades patronais ainda na manhã dessa segunda a fim de que nenhum empregado seja exposto à situação de risco”, diz nota.

De acordo com o Sindicato, o pedido para o não funcionamento das agências foi oficializado nesta segunda. A solicitação é que os bancários sejam liberados a partir das 14 horas. “O ideal era que as agências não funcionassem, mas que quem abrisse, liberasse os funcionários”, informou o sindicato.

O Sindicato destacou que o retorno foi positivo. Algumas agências do Banco do Brasil, Caixa e Bradesco da Grande Vitória não chegaram a abrir. O Bradesco e a Caixa tiveram funcionamento interno, mas o Bradesco suspendeu o trabalho às 13 horas.

Segundo o Sindicato, o Banestes tem ordem de manter as agências funcionando. Diretores do sindicato tentam negociar com a direção do banco para suspender o funcionamento. Da mesma maneira, o Itaú tem deliberação de manter o funcionamento.

Agências do Santander mantêm o funcionamento, mas os caixas não realizam atendimento.

Em nota divulgada na manhã desta segunda, a Federação Nacional de Bancos (Febraban) informou que não havia alterações na abertura dos bancos. “A FEBRABAN ressalta que as instituições financeiras desenvolverão todos os esforços para bem atender os usuários dos serviços bancários, pois o atendimento aos clientes feito com qualidade e segurança é preocupação central da FEBRABAN e dos bancos associados. Por enquanto, não há alterações quanto à abertura das agências em seus horários normais de operação”, diz nota.