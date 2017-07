Bandido é imobilizado pelas vítimas e pede para não apanhar

Após a farsa de estar armado durante um assalto ter caído por terra, um ladrão de 26 anos foi imobilizado e chegou a fazer um clamor para as vítimas. “Por favor, não me bate!”, disse o acusado. O ladrão estava com uma arma falsa e não foi agredido.

O caso aconteceu às 5 horas deste sábado (29), em Cariacica. Um representante comercial de 21 anos contou que voltava a pé de uma festa com um amigo, um segurança de 23 anos, quando foi abordado pelo ladrão, que chegou numa YBR azul e branca e estava de capacete.

“Ele falou: ‘Perdeu! Perdeu! Passa o celular e carteira’. Eu e meu amigo resolvemos nos virar de costas e colocar as mãos em cima da cabeça”, contou o representante comercial.

Porém, ao olhar para a arma, o representante comercial viu que não se passava de uma réplica. “Depois de virar de costas, olhei de canto e vi um pedaço de madeira, que era o cabo da arma. Mas muito falso. E desta vez fui eu quem gritei: ‘Perdeu!’”, disse o jovem de 21 anos.

Ele contou que puxou a arma da cintura do ladrão, jogando-a no chão. Em seguida, com a ajuda do amigo, eles imobilizaram o criminoso pelo braço e o fizeram deitar no chão.

“Rapidamente várias pessoas apareceram e ele me pediu para que não batesse nele. Mas eu não iria bater nele. E também não deixei que ninguém o agredisse, pois tinha gente querendo bater nele”, explicou o representante.

O segurança foi quem ligou para o Ciodes-190. Os militares apreenderam no local a falsa arma, que estava caída no chão.

Reportagem: Tais de Hollanda