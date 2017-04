Bandidos fazem funcionários de loja de reféns e roubam mais de R$ 3 mil

Três criminosos entraram em uma loja de material de construção no bairro Gurigica, em Vitória e renderam clientes e funcionários por volta de uma hora da tarde desta quarta-feira (26). Armados, eles obrigaram que todos fossem para o depósito do estabelecimento.

““Só vi que os caras entraram atrás do balcão e mandou todo mundo ir para o fundo da loja, mandou todo mundo colocar a mão na cabeça e ajoelhar. E falavam: ‘‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Vamos matar um que de repente aparece o dinheiro’”’”, contou um funcionário que preferiu não se identificar.

Câmeras de videomonitoramento da loja registraram toda a ação dos bandidos. Em uma das gravações é possível ver um deles revirando diversas gavetas atrás de dinheiro e um cúmplice surge para ajudar. Enquanto os criminosos reviravam gavetas, um terceiro bandido rendia o proprietário da loja no corredor. Armado, o assaltante mandou o empresário ficar de joelhos e exigiu dinheiro.

“”Ele me colocou no corredor, me mandou ajoelhar e falou: ‘‘Quero mais dinheiro!’.’ Eu disse: ‘’Não tenho mais dinheiro, você já levou minha carteira, o que você quer mais?’.’ Aí ele botou o revólver na minha cabeça e achei que ele fosse atirar, mas graças a Deus chegou uma funcionária e ele exigiu a carteira dela, mas ela respondeu que não tinha nada”, contou o empresário da loja que não quis se identificar. “Neste momento, os cúmplices o chamaram para ir embora dizendo que já tinham roubado o bastante””.

O assalto provocou um prejuízo de mais de R$3 mil ao empresário. Esta não foi a primeira vez que a loja foi alvo de criminosos, e o proprietário se queixou da insegurança. ““Oha, eu não sei o que está acontecendo, não está tendo segurança nenhuma, trabalho aqui há tanto tempo e você não vê um carro de polícia, e depois da greve ficou ainda pior””, desabafou.

Há 37 anos trabalhando na região, o empresário disse que pensa se vale a pena continuar no ramo. “É de repensar se você deve ter o comércio aberto, porque estou correndo risco, estou realmente preocupado e não está tendo segurança nenhuma””, concluiu.