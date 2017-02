Um vídeo que circula nas redes sociais e no Whatsapp mostra um assalto realizado na Praia do Canto. O assalto teria ocorrido no último fim de semana com a realização do movimento de familiares de policiais militares.

No vídeo, é possível ver dois homens abordando um veículo preto e os dois ocupantes deixando o carro com as mãos para cima. Em seguida, os dois bandidos entram no carro e saem do local.