Barcelona admite contrato de Neymar antes do prazo permitido

O presidente do Barcelona, Josep Maria Batomeu, e o ex-presidente, Sandro Rosell, afirmaram à Justiça espanhola que a contratação de Neymar foi fechada em dezembro de 2011, quando o brasileiro ainda tinha contrato com o Santos, até agosto de 2014, com o pagamento de um adiantamento de 10 milhões de euros. Pelas regras da Fifa, um atleta só pode assinar com outro clube quando faltar menos de seis meses para o fim de seu contrato. A negociação foi autorizada pelo presidente do Santos na época, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, que morreu em 2016. O pagamento era explicado como empréstimo pelo Barcelona e pela equipe de Neymar.

O Barcelona aceitou pagar uma multa de 6 milhões de euros às autoridades espanholas, e o caso foi encerrado por meio de acordo. O clube e o jogador não comentaram o caso.

Em depoimento prestado em julho de 2014, Rosell declarou havia outros clubes interessados em contratar Neymar, e por isso, recorreu um adiantamento para assegurar que o jogador fecharia com o Barcelona. “Havia outros clubes com outras cifras. Então, quando voltamos a acertar por 40 milhões de euros […] o pai de Neymar me disse: “Isto é o sinal?”. E então eu lhe disse: “Muito bem, quanto quer de sinal?”. “Quero 10 [milhões de euros]”. “Pois te daremos o sinal de 10”. Sorte que ele me pediu, senão eu teria oferecido. Eu teria dito: “Veja, não quer nada adiantado?”

Rosell renunciou, e como presidente do clube assumiu Josep Maria Bartomeu, que também depôs sobre o caso. Em audiência em fevereiro de 2015, Bartomeu afirmou que “havia três jogadores neste país [Brasil] muito interessantes para contratar. Dos três, dois foram para outros clubes europeus, sobrou Neymar. Então iniciamos uma conversa com o pai de Neymar para que quando acabasse o contrato com o Santos, viesse jogar no Barcelona. É um contrato um pouco para amarrar o jogador. No momento que ficasse livre do Santos, viesse jogar no Barcelona. No fundo, é um contrato para amarrar. É um contrato como se fosse… não um pagamento antecipado, mas quase-quase um pagamento antecipado para assegurar que ele não fosse para outro clube”.

O caso já foi encerrado na Justiça espanhola, mas outro caso está em curso, além de uma ação movida pelo Santos contra o Barcelona na Fifa. O Santos acusa o clube de aliciamento, pela assinatura de pré-contrato fora do período de negociação permitido pela Fifa. No entanto, a carta em que Luis Álvaro autoriza a negociação deve enfraquecer a denúncia.