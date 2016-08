Bate-boca marcou segundo dia de julgamento do impeachment. Veja frases

O segundo dia da sessão de julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff nesta sexta-feira (26) foi marcado por provocações e confronto verbal entre os senadores.

Os desentendimentos levaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a suspender a sessão duas vezes. O primeiro bate-boca começou quando o senador petista Lindbergh Farias (RJ) atacou o democrata Ronaldo Caiado (GO) que lhe antecedeceu. “Esse senador que me antecedeu é um desqualificado”, afirmou o petista.

O presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) esquentou o clima ao lembrar da declaração de feita pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), na sessão de quinta-feira (25), que provocou o primeiro grande tumulto do dia. “Esta sessão é uma demonstração de que a burrice é infinita”, disse Renan.

Confira as frases mais polêmicas na galeria abaixo: