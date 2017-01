Um bebê com duas cabeças nasceu na última sexta-feira (6), em Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no México. O nascimento foi confirmado pelo Instituto Mexicano de Seguro Social.

Um vídeo postado nas redes sociais por familiares mostra o bebê chorando enquanto é segurado por uma enfermeira. Até o momento, o hospital não deu detalhes sobre o nascimento, sobre o sexo do bebê e nem sobre o estado de saúde da criança e de sua mãe.