Bieber abandona cachorro que precisa de cirurgia

O cantor Justin Bieber está envolvida em uma nova polêmica. Ele teria abandonado seu cachorro de estimação, Todd, que sofre de displasia coxofemoral e precisa de cirurgia. O procedimento custa 8 mil dólares, cerca de R$ 25 mil.

Segundo o site TMZ, Bieber deu o cachorro de sete meses a um de seus dançarinos, C.J. Salvador. Para salvar o animal, o dançarino realiza uma campanha na internet em busca de arrecadar o valor para custear a cirurgia. “Ele tem apenas 7 meses e nasceu com uma doença rara que em breve vai impedir que ele ande, corra e até mesmo brinque. Peço que me ajudem com qualquer valor”, disse.

Bieber comprou o cão da raça chow-chow há 6 meses e teria decidido doá-lo a Salvador por não conseguir cuidar do animal devido a sua agenda cheia.

Salvador contou que o veterinário descobriu o problema de Todd durante um checkup. Ele nasceu com a displasia severa no quadril que pode impedi-lo de andar quando atingir um ano de idade. A campanha para ajudar na cirurgia recebeu mais de 8 mil dólares e teve a ajuda de 90 doadores, entre eles, o ator Jaden Smith.

O dançarino destacou que Bieber não sabia da doença de Todd, ou então nunca disse nada. Bieber já abandonou um hamster, um macaco e outro cachorro.