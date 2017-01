Blitz surpresa flagra motoristas embriagados na volta de show

Uma blitz realizada em conjunto pelas polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) flagrou motoristas embriagados na Rodovia do Sol, em Guarapari. Eles voltavam de um show sertanejo em Meaípe.

A operação aconteceu entre 2h e as 6h desta quinta-feira (05) em cinco pontos distribuídos entre Anchieta e Guarapari. Ao todo, 354 condutores foram abordados e 213 testes do bafômetro foram realizados.

Vinte e sete motoristas tiveram a carteira nacional de habilitação (CNH) apreendida por embriaguez ao volante. Desses, 23 se recusaram a fazer o teste de bafômetro. Os motoristas foram autuados e vão ter que pagar multa de R$ 2.934,70, além de ter a CNH suspensa por um ano.

Ao todo, 43 autos de infrações foram registrados. Os policiais ainda detiveram duas pessoas que estavam com seis cartuchos de munição calibre 38.

Rodolfo Martins Moreira, 24 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, foi um dos abordados e ressaltou a importância do trabalho realizado. “Eu acho importantíssimo. Eu vim com a minha família e combinamos antes quem seria o motorista da rodada, mas nem todo mundo pensa assim e, às vezes, causa algum acidente e a gente não precisa passar por isso, né? Se cada um se poupar um pouquinho, todo mundo consegue curtir legal o show e chegar a casa”, afirmou.

A inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Danielle Fiorotte, destacou que não foram registrados acidentes durante a operação. “Nós obtivemos um resultado muito positivo e o principal resultado foi que não ocorreu nenhum acidente, nem na rodovia federal, nem na rodovia estadual. O objetivo principal, que é trazer segurança e conforto para as pessoas que pegam a estrada, foi atingido. É muito importante porque cada órgão possui a sua peculiaridade e, juntos, conseguimos unir as forças e atingir resultados melhores e de maneira mais objetiva. Agora, é muito importante que as pessoas se conscientizem cada vez mais, que alcoolemia no volante gera autuação e punição, e o principal é que pode ocasionar algum acidente”.