Bloqueio na Praça do Papa e multa para motoristas

As calçadas da Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, estavam sendo usadas por alguns motoristas para cortar caminho após o fechamento do canteiro da avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente ao Tribunal de Contas da União (TCU), que permitia a conversão de veículos da rua Luiz Gonzales Alvarado.

Para evitar a prática, a Prefeitura de Vitória instalou na segunda-feira (2) barreiras físicas no acesso ao local e a Guarda Municipal manterá agentes de trânsito para fazer a fiscalização, além do videomonitoramento.

Antes da implantação da barreira, 12 motoristas foram multados por “cortarem caminho” pela Praça do Papa. A infração é considerada gravíssima, com sete pontos registrados na carteira e multa de R$ 880,41 (referente ao valor da infração gravíssima, com fator multiplicador de três: R$ 293,47 x 3 = R$ 880,41) .

A medida emergencial será substituída nos próximos dias por uma solução definitiva, mais apropriada ao projeto arquitetônico da praça.