Bloqueio para impedir que motoristas invadam as calçadas na Praça do Papa

Para impedir que motoristas trafeguem com seus carros pelas calçadas da Praça do Papa, a Prefeitura de Vitória instalou barreiras físicas no acesso ao local, nesta segunda-feira (2).

Além do bloqueio, a Guarda Municipal manterá agentes de trânsito no local para fazer a fiscalização, além do videomonitoramento.

Alguns condutores passaram a usar a praça como via depois que a Prefeitura de Vitória fechou o canteiro da avenida Nossa Senhora dos Navegantes em frente ao Tribunal de Contas da União, que permitia a conversão de veículos da rua Luiz Gonzales Alvarado, na Enseada do Suá.

Doze motoristas já foram multados nos últimos dias por “cortarem caminho” pela Praça do Papa. A infração é gravíssima, com sete pontos registrados no prontuário e multa de R$ 880,41 (referente ao valor da infração gravíssima, com fator multiplicador de três: R$ 293,47 x 3 = R$ 880,41).

A medida emergencial será substituída nos próximos dias por uma solução definitiva, mais apropriada ao projeto arquitetônico da praça.

Fechamento do canteiro

O fechamento do canteiro teve como objetivo acabar com os acidentes no cruzamento. A intervenção foi apresentada às lideranças comunitárias do bairro, como membros da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (AMEI), além de vereadores da região. Em outra reunião, lideranças do bairro sugeriram a implantação de semáforos ou criação de nova passagem por baixo da Terceira Ponte.

A equipe técnica do município avaliou os pedidos e concluiu que a implantação do semáforo geraria insegurança no trânsito, com riscos de acidentes graves, em virtude de não permitir visibilidade mínima para os motoristas fazerem a conversão na curva acentuada que existe no local.

A Prefeitura de Vitória estuda a proposta dos moradores de uma nova saída próximo à Terceira Ponte.