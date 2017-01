Termina protesto contra o aumento da passagem do Transcol

Terminou por volta das 21 horas a manifestação realizada por estudantes contra o aumento do preço da passagem dos ônibus do sistema Transcol.

Houve quebra-quebra ao longo do percurso na Reta da Penha e policiais do Batalhão de Missões Especiais e da Rotam foram acionados para tentar controlar a manifestação. O grupo foi em direção à Praia do Canto e o BME começou a usar bombar de efeito moral na altura da Praça dos Desejos, na tentativa de dispersar os manifestantes.

Pelo menos quatro agências bancárias foram depredadas na Reta da Penha. Os manifestantes pretendiam ir caminhando até a Assembleia Legislativa.

Veja fotos do protesto: