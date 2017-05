Bolsonaro é o 2º na corrida presidencial

O ex-presidente Lula (PT) voltou a subir e é o líder da disputa presidencial para 2018. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) também cresceu e chegou à segunda colocação, enquanto o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) é o tucano mais bem colocado na disputa.

Esse é o retrato da pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo (30), a um ano e cinco meses das eleições. Lula apresenta crescimento contínuo e tem entre 29% e 31% dos votos.

Bolsonaro, que no fim do ano passado tinha 5%, triplicou as intenções de voto e alcança até 16%.

O senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin têm, respectivamente, 8% e 6% da preferência, em cenários liderados por Lula, que em ambos os casos aparece com 30% das intenções. O único tucano com tendência de crescimento é Doria, o menos rejeitado entre os três.

A pesquisa ouviu 2.781 pessoas em 172 cidades, entre os dias 26 e 27 de abril. Foi o primeiro levantamento eleitoral após a divulgação do conteúdo das delações de executivos da Odebrecht. A margem de erro é de dois pontos.

Foram simulados seis cenários: quatro com Lula — o ex-presidente lidera em todos — e dois sem. Nas simulações sem o petista, a preferência do eleitorado recai sobre Marina Silva, da Rede. Somente ela e o juiz Sérgio Moro seriam capazes, hoje, de vencer Lula num eventual segundo turno.

Marina e Moro estão numericamente à frente de Lula, mas empatados tecnicamente — Marina venceria por 41% a 38%; Moro, por 42% a 40%. Lula ganharia por larga vantagem de Aécio, Alckmin, Bolsonaro e Doria.

A reportagem completa sobre a pesquisa você lê na edição desta segunda-feira (1º) do jornal A Tribuna.