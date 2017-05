Bolt de Vila Velha é o homem mais rápido do Brasil

Aos 19 anos, Paulo André Camilo começa a deixar para trás o rótulo de promessa do atletismo e é, hoje, o homem mais rápido do Brasil. Ele assumiu a liderança do ranking absoluto do País e da América do Sul ao correr, na última sexta-feira (28), os 100m rasos em 10s23, melhor tempo da sua carreira.

Natural de Santo André (SP), ele mora desde 2000 em Vila Velha, acompanhado dos pais.

O “Bolt de Vila Velha” conseguiu a marca nos Estados Unidos, onde está há quase dois meses. Na competição Tom Memorial Invitational, em Gainesville, Paulo André terminou em segundo lugar, atrás apenas do americano Deji Tobais, que fez 10s21.

O resultado valeu ainda índice para o Pan-Americano Sub-20, que acontece em Trujillo, no Peru, de 21 a 23 de julho.

“É um resultado bom, mas não estou satisfeito com relação ao tempo. Lógico que a gente sempre busca melhorar. Por mais que seja uma boa marca, já viro a página. Acho que é importante ficar bem no ranking brasileiro e mundial, entre os primeiros, mas o importante é sempre melhorar a marca. Quero meu melhor sempre”, afirmou o velocista.

Capixaba de coração, o filho do ex-atleta e seu técnico Carlos Camilo é forte candidato a quebrar a marca de 10 segundos, atingida por Robson Caetano, em 22 de julho de 1988, na Cidade do México, e até hoje o recorde brasileiro.

A reportagem completa sobre Paulo André você lê na edição desta sexta-feira (5) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Acácio Rodrigues