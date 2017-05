Botafogo vacila e perde liderança na Libertadores

A festa estava bonita, com a torcida em bom número nas arquibancadas do estádio Nilton Santos. Mas o Botafogo não fez a sua parte na noite dessa terça-feira (3), frustrando a galera alvinegra.

Em casa, o time perdeu para o Barcelona de Guayaquil/EQU por 2 a 0. O resultado fez o Fogão cair da liderança para a vice-liderança do Grupo 1 da Libertadores, estacionado com sete pontos, e ultrapassado pela própria equipe equatoriana, que chegou a 10 pontos e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final.

O Botafogo deixou escapar a oportunidade de avançar com duas rodadas de antecedência. Porém, ainda está em boa situação.

A vaga pode vir na próxima rodada, no próximo dia 18, com vitória em casa sobre o Atlético Nacional/COL, que também ontem goleou o Estudiantes/ARG por 4 a 1, chegou aos três pontos e manteve-se vivo no Grupo 1.

“Não podíamos dar condições de contra-ataque para eles, que são rápidos e jogam melhor fora de casa”, avaliou o meia Camilo, sem deixar de acreditar na classificação antecipada na próxima rodada: “O torcedor veio, agora é trabalhar para conquistarmos a vitória no próximo jogo e buscarmos a classificação.”

Os dois gols sofridos nesta terça foram em jogadas de contra-ataque.

“Treinamos isso e cometemos os erros. Entramos com muita vontade e desligamos na tática”, lamentou o atacante Pimpão.

O técnico Jair Ventura surpreendeu na escalação com três atacantes: Pimpão, Sassá e Guilherme. A esperada pressão alvinegra, no entanto, ruiu logo aos seis minutos, quando Ayoví recebeu lançamento de Alemán, ganhou facilmente na corrida de Carli e chutou na saída de Gatito Fernández para fazer 1 a 0.

Aos 23, a defesa alvinegra bateu cabeça, Gatito Fernández saiu da área de forma desastrada e Álvez aproveitou para ampliar o placar. Valencia quase fez o terceiro aos 36, mas Emerson Silva salvou.

No segundo tempo, sem os lesionados Camilo e Emerson Silva, o Botafogo levou susto aos dois minutos, em cobrança de falta de Calderón na trave. Depois, tentou pressionar, mas perdeu chances como a de Sassá, aos 37, quase dentro da pequena área.