Botafogo volta a enfrentar a Desportiva no Estado

O Botafogo vai voltar ao Estado para jogar contra a Desportiva Ferroviária em um jogo amistoso. O jogo vai acontecer no dia 22 de janeiro, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 17 horas.

O amistoso integra a preparação das equipes rumo à próxima temporada. O clube carioca vai realizar seus primeiros treinos no Estado em 2017. Sua pré-temporada será realizada no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Os treinamentos do Alvinegro no local começam no dia 16 de janeiro e vão até o dia 25. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 28, mas ainda não sabe quem será seu adversário.

O Alvinegro realizou sua pré-temporada em 2016 no Estado, também no China Park, e disputou amistoso contra a Desportiva, mas no Estádio Kleber Andrade. A equipe capixaba venceu o Botafogo por 2 a 1, com dois gols de Willyan, e um de Gegê, para o clube carioca.