BR-262 e BR-101 interditadas em Cariacica, Viana e Ibatiba

O trecho da BR-262 na altura da Ceasa, em Cariacica, está interditado por manifestação nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), manifestantes continuam impedindo a passagem na região.

A BR-262 também está interditada no km 160, em Ibatiba. De acordo com a PRF-ES, cerca de 200 pessoas protestam no local.

Há interdição também no km 298 da BR-101, em Viana. Manifestantes colocaram fogo em pneus na rodovia e interditam o trânsito próximo à ponte do Rio Formate.

Segundo a concessionária Eco101, não há previsão para liberação do tráfego na região de Viana.