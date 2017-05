Brasileira morre após passar mal em voo para Tailândia

Uma brasileira passou mal em um voo para a Tailândia e morreu no Catar neste domingo (30). Regina Dezani da Costa, 39 anos, morreu em um hospital no Catar. Sua morte foi confirmada na segunda-feira (1) pelo Ministério das Relações Exteriores e por familiares, mas a causa da morte é desconhecida.

O Itamaraty informou que Regina passou mal durante o voo, que precisou realizar um pouso de emergência em Doha, na capital do Catar. Médicos que estavam no avião a socorreram, e ela foi levada para o hospital, mas morreu durante o atendimento.

De acordo com o Itamaraty, todo o apoio está sendo prestado aos familiares, e também está cuidando dos detalhes com a ajuda da embaixada brasileira no país. O Itamaraty disse que não pode passar mais informações.

Regina morava em São Paulo e viajava para a Tailândia para passear com amigas, segundo familiares. Sua família mora em Votuporanga, no interior de São Paulo.