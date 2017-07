Brasileirão 2017: Santos vence o Atlético MG e rouba o segundo lugar do Flamengo

O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), no estádio Independência, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Daniel Guedes em cobrança de pênalti aos 48min do segundo tempo. Com o resultado, o Peixe “roubou” o segundo lugar do Flamengo e assumiu a vice-liderança.

A partida ficou marcada pelas atuações dos goleiros Victor e Vanderlei. Cada um pegou um pênalti no primeiro tempo. Fred desperdiçou para os mineiros, enquanto Kayke perdeu para os paulistas. Vanderlei ainda fez outras grandes defesas e terminou o jogo com dores. O atleta chegou a chorar durante o atendimento médico no gramado e não pôde ser substituído, pois Levir Culpi já havia realizado as três alterações.

Este foi o segundo triunfo consecutivo da equipe paulista -no domingo passado, venceu o São Paulo por 3 a 2 na Vila Belmiro. Já o Atlético-MG não perdia havia quatro rodadas. A equipe de Roger Machado estacionou nos 17 pontos e perdeu chance de se aproximar das primeiras colocações.

Na próxima rodada, o Atlético-MG encara o Atlético-GO, domingo, às 16h (de Brasília), em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Santos enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro.

