Brasileirão 2017: sem o invicto Arana, Corinthians testa força contra o Atlético-PR

Destaque na vitória sobre o Palmeiras, o lateral esquerdo Guilherme Arana será o principal desfalque do Corinthians neste sábado (15), às 19h, quando o time enfrenta o Atlético-PR pelo Brasileiro. O jogador, que ainda não perdeu nenhum jogo nesta temporada com a camisa alvinegra, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o meia Rodriguinho. O zagueiro Pablo, com contratura muscular, completa a lista de desfalques do técnico Fábio Carille.

Confira aqui a classificação do Brasileirão 2017

Desde que assumiu a condição de titular assim que voltou da seleção sub-20 em meados de fevereiro, o lateral disputou 34 partidas e obteve 22 vitórias e 12 empates. Arana ficou fora da equipe em seis jogos oficiais, foi justamente quando o clube sofreu suas duas únicas derrotas: diante do Santo André, por 2 a 0, e para a Ferroviária, por 1 a 0, pelo Paulista.

“Ele vem jogando muito, muito mesmo. Está bem tanto no setor defensivo quanto no ofensivo”, disse Carille, que deverá escalar Moisés na lateral esquerda neste sábado.

Dos 23 gols marcados pelo Corinthians no Brasileiro, Arana participou diretamente de cinco. Deu assistências diretas contra a Ponte Preta, Atlético-GO e Vasco, além do pênalti sofrido e do gol marcado diante do Palmeiras. As boas atuações o colocaram na mira do futebol europeu. A diretoria diz que já recusou duas ofertas pelo jogador, que tem contrato com o time até dezembro de 2021.

“Minha cabeça está tranquila. As coisas que aparecem deixo para meus empresários e família. Estou feliz aqui”, disse o lateral. Marquinhos Gabriel deve ser titular no lugar de Rodriguinho e Pedro Henrique será o substituto de Pablo.

Agência Folhapress