Brasileirão 2017: Sport bate o Bahia na Fonte Nova e se garante no G6

O Sport de Luxemburgo continua aprontando no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (30), o time pernambucano, mesmo sem contar com Diego Souza, André e Rithely, aproveitou a fragilidade do mandante Bahia -que não vence há quase dois meses na Fonte Nova- e contou com gols de Everton Felipe (num erro duplo da defesa tricolor), Ronaldo Alves e Lenis para vencer a partida desta 17ª rodada por 3 a 1. Rodrigão fez para os donos da casa.

Com o resultado, o Sport chega a 27 pontos e se garante por pelo menos mais uma rodada dentro do G-6 (zona de classificação para a Pré-Libertadores). Foi a sexta vitória nos últimos oito jogos dos pernambucanos na competição nacional. Já o Bahia perde a segunda seguida no Brasileiro, estaciona nos 19 pontos e vê a zona de descenso cada vez mais próxima.

Sport e Bahia agora abrem a 18ª rodada da Série A na quarta-feira (2). O time pernambucano recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, enquanto a equipe baiana visita a Chapecoense na Arena Condá. As duas partidas acontecem às 19h30.

Agência Folhapress