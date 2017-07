Brasileirão Série D: Desportiva traça estratégia para primeiro jogo da Segunda Fase

Inteligência, tranquilidade e paciência. Estas são as virtudes que a Desportiva Ferroviária precisa ter para superar a defesa do Operário/PR, uma das melhores da Quadradona do Brasileiro, e largar na frente no confronto válido pela segunda fase da competição nacional. O jogo de ida acontece neste sábado, às 15 horas, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Com apenas três gols sofridos nos seis jogos da primeira fase, o Operário tem a segunda melhor defesa da competição, ao lado de São Bernardo/SP e Globo/RN. O trio perde apenas para a Portuguesa/RJ, vazada só duas vezes.

Esperando por um adversário fechado, o experiente atacante Weldon avisa que a vitória só será alcançada pela Locomotiva Grená com muita tranquilidade. “Temos de ter paciência, tocar bem a bola. Vamos jogar em casa. Nosso time precisa se movimentar bastante para quando as oportunidades surgirem fazer os gols que a gente precisa para largar na frente”, ensinou o atacante grená.

A campanha do Operário na fase de grupos mostra que o time joga sem correr riscos. Das quatro vitórias conquistadas, três delas foram pelo placar mínimo, 1 a 0. Além disso, o Operário terminou três partidas sem tomar gols.

“Temos de entrar da mesma forma que entramos contra a Portuguesa/SP (vitória por 1 a 0 na última rodada), ligados, todo mundo bastante concentrado. Será mais um jogo difícil e temos que ter atenção do começo ao fim”.

A partida de volta entre Desportiva e Operário será no dia 16, em Ponta Grossa (PR).

Reportagem: Felipe Pacheco/A Tribuna